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Sosyal medya paylaşımları için bazı kullanıcılar tarafından eleştirilen Dilan Polat'tan açıklama geldi!

Sosyal medya paylaşımları için bazı kullanıcılar tarafından eleştirilen Dilan Polat'tan açıklama geldi! İşte detaylar...

Sosyal medya paylaşımları için bazı kullanıcılar tarafından eleştirilen Dilan Polat'tan açıklama geldi!

Dilan Polat ve Engin Polat, önceki gün kahvaltı yaptı. İkili, Zekeriyaköy'deki Bonyvex Villa adlı mekandaydı. Çıkışta gazetecileri karşısında gören Polat Ailesi, magazin muhabiri Işık İpek'in hayatını kaybetmesi nedeniyle gazetecilere baş sağlığı diledi. Çift, "Işık için çok üzüldük. Daha çok gençmiş. Ailesine ve sizlere baş sağlığı diliyorum. Allah size sabır versin. Mekanı cennet olsun" dedi.

 Sosyal medya paylaşımları için bazı kullanıcılar tarafından eleştirilen Dilan Polat'tan açıklama geldi!

ADALET ELBETTE YERİNİ BULACAK
Hakkındaki davalarla ilgili sorulara ikili, "Süreç devam ediyor. Onun yüzünden detaylı konuşamıyoruz. Ama biz suçsuz olduğumuzu biliyoruz. Adalet elbette yerini bulacak. Biz Türk yargısına güveniyoruz. Elbette herkes suçsuz olduğumuzu görecek ve anlayacak. O yüzden içimiz rahat" diye konuştu.

 

MUTSUZ YAŞAMAMI İSTİYORLAR
Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştirilen Dilan Polat, "Ben sosyal medya fenomeniyim. İşim paylaşım yapmak. Kadın ve çocuk cinayetleri varken, hayvanlara zulüm yapılırken Dilan Polat'ın paylaşım yapması gündem oluyor. Ben işimi yapıyorum. Ama ne yaparsam yapayım bazı kesim benim kötü olmamı ve mutsuz yaşamamı istiyorlar. Hakkımda olumsuz mesaj atarak mutlu olan bir kesim var. İşim gereği paylaşım yapıyorum. Haksız yere üzerimize suç atıldı ve elbette adalet yerini bulunca, herkes anlayacak" açıklamasını yaptı.

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