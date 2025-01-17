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Sorular cevapsız kaldı

Kanal D'de ekrana gelen 'İnci Taneleri' dizisinde yer alan Bestemsu Özdemir, Nişantaşı City's AVM'den çıkarken görüntülendi.

Sorular cevapsız kaldı

 

Geçtiğimiz günlerde Burak Deniz'le ilişkisini noktaladıklarını açıklayan oyuncu, soruları duymamazlıktan geldi.

Sorular cevapsız kaldı

AVM'den çıktıktan sonra koşar adım aracına giden Özdemir'in tarzı dikkat çekti. Oyuncu, mağazaları gezdikten sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı. 

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