  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Sorgu'dan nefes kesen tanıtım!

'Sorgu'dan nefes kesen tanıtım! İşte detaylar...

'Sorgu'dan nefes kesen tanıtım!

Yayınlanan ilk iki bölümüyle büyük ilgi gören TOD’un yeni dizisi

 'Sorgu'dan nefes kesen tanıtım!

Sorgu’nun 17 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan 3. ve 4. bölümlerinden

 'Sorgu'dan nefes kesen tanıtım!

nefes kesen bir tanıtım paylaşıldı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy'un doğum gününü romantik sözlerle kutladı
  Magazin

Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy'un doğum gününü romantik sözlerle kutladı

Zeynep Bastık ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi
  Magazin

Zeynep Bastık ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Columbia Şişme Mont ve Outdoor Ayakkabı İncelemesi
  Hayatın İçinden

Columbia Şişme Mont ve Outdoor Ayakkabı İncelemesi

Mustafa Sandal kredi kartı limitini düşürdü!
  Magazin

Mustafa Sandal kredi kartı limitini düşürdü!

2006’da Sting'e dans etmişti! Nuran Sultan ile Sting arasında ne yaşandı? Yıllar sonra itiraf etti
  Magazin

2006’da Sting'e dans etmişti! Nuran Sultan ile Sting arasında ne yaşandı? Yıllar sonra itiraf etti

Annesini kaybeden Akın Akınözü'nden duygusal mesaj!
  Gündem

Annesini kaybeden Akın Akınözü'nden duygusal mesaj!