 'Sorgu'dan nefes kesen tanıtım!

Yayınlanan ilk iki bölümüyle büyük ilgi gören TOD’un yeni dizisi

Sorgu’nun 17 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan 3. ve 4. bölümlerinden

nefes kesen bir tanıtım paylaşıldı.

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