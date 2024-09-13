'Sorgu'dan ilk tanıtım geldi

Başarılı oyuncular Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’u başrollerinde buluşturan dizinin kadrosunda ayrıca Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu ve Şehsuvar Aktaş gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

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