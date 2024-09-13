  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Sorgu'dan ilk tanıtım geldi

Çok yakında dijital platform TOD’da izleyiciyle buluşacak olan, yapımcılığını Karga 7 Pictures’ın üstlendiği, TOD STUDIOS dizisi “Sorgu”nun ilk tanıtımı yayınlandı.

'Sorgu'dan ilk tanıtım geldi

Başarılı oyuncular Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’u başrollerinde buluşturan dizinin kadrosunda ayrıca Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu ve Şehsuvar Aktaş gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

'Sorgu'dan ilk tanıtım geldi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Mert Turak, Serkan Usta’ya rakip oldu
  Magazin

Mert Turak, Serkan Usta’ya rakip oldu

'Deha'nın yayın tarihi belli oldu!
  Magazin

'Deha'nın yayın tarihi belli oldu!

Bebek göründü! Melisa Aslı Pamuk hamile
  Magazin

Bebek göründü! Melisa Aslı Pamuk hamile

Cem Yılmaz bu sezon da Zorlu PSM’de
  Magazin

Cem Yılmaz bu sezon da Zorlu PSM’de

Sinan Çalışkanoğlu'nun başına gelene inanamayacaksınız!
  Magazin

Sinan Çalışkanoğlu'nun başına gelene inanamayacaksınız!

Demet Akalın'a özendi, bıçak altına yattı!
  Magazin

Demet Akalın'a özendi, bıçak altına yattı!