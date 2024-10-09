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Sorgu başlıyor

TOD STUDIOS'un başrollerinde Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'u buluşturduğu Karga 7 Pictures imzalı yeni dizisi 'Sorgu’nun lansmanı PIXI Etiler'de gerçekleşti.

Sorgu başlıyor

10 Ekim'den itibaren her perşembe yeni bölümleriyle TOD'da olacak dizi için Kaya, "Sorgu odasında geçen bir polisiye proje" derken Ertuğrul ise, "Huzurlu bir setti" ifadelerini kullandı.

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