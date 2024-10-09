Sorgu başlıyor

10 Ekim'den itibaren her perşembe yeni bölümleriyle TOD'da olacak dizi için Kaya, "Sorgu odasında geçen bir polisiye proje" derken Ertuğrul ise, "Huzurlu bir setti" ifadelerini kullandı.

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