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Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İş insanı Arman Bıçakçı ile evli olan oyuncu Songü lÖden bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Songül Öden şu günlerde iki heyecanı birden yaşıyor. Başarılı oyuncu büyük bir heyecan ve gururla oynadığı Zübeyde Hanım rolüne hayat verdiği Atatürk dizisini dört gözle bekliyor. Öden bir yandan da annelik heyecanı yaşıyor. 3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı’yla evlenen 44 yaşındaki güzel oyuncu anne olmaya hazırlanıyor.

Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bugüne kadar birçok kez dizi ve filmlerde anne rolüne hayat veren Öden, 4 aylık hamile… #SongülÖden‘in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Ünlü oyuncunun kızı olacak.

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