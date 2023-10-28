Songül Öden'e görevlilerden X-Ray uyarısı

Songül Öden, kısa bir süre sonra kızını kucağına alacak.



Oyuncu, arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününe katıldı.

Dalgın olan Öden'e otelin girişinde bir görevli oyuncunun hamile olması nedeniyle X-Ray'den geçmemesini söyledi.



Oyuncu, cihazdan geçmeden otele girdi.

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