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SnobMagazin.com

Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'nde geçen 'Türkücü' sahnesine tepki gösterdi

Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'nde geçen 'Türkücü' sahnesine tepki gösterdi. İşte detaylar...

Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'nde geçen 'Türkücü' sahnesine tepki gösterdi

Snob Magazin'in haberine göre; Songül Karlı, doktor arkadaşı Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Malik Abacı ve eşi Mehtap Abacı, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'nde geçen 'Türkücü' sahnesine tepki gösterdi

Geçtiğimiz aylarda şarkıcıya estetik operasyonu yapan Abacı, "Orta yüz germe yaptık, Paris ışıltısı tarzı yaptık ve botoks yaptık. Abartı bir şey yapmadık" dedi.

Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'nde geçen 'Türkücü' sahnesine tepki gösterdi
Karlı, "Estetik yaptırmak suç gibi davranılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Maalesef 20 yaşında değiliz. Estetiksiz kimseyi görüyor musunuz sokakta? Yaptırmayan yok. En önemli şey doğru kişiye operasyonu yaptırmak. Doğru doktor önemli... Kendimi seviyorsam sıkıntı yok. Mesajları okumuyorum bile... Estetik bir ihtiyaç artık. Ekrana çıkıyoruz. Bir de keşke herkese yakışsa" yanıtını verdi.

Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'nde geçen 'Türkücü' sahnesine tepki gösterdi
KÖTÜ ALGI
'Kızılcık Şerbeti' dizisinin bir sahnede 'Türkücü' diye bahsedilmesine Karlı, "Ne münasebet. Hayırdır yani... 'Sen türkücü' gibisin dediler. Türkücü moderndir, ufku açıktır ve empati yapabilir. Senaryo yazana söylemek lazım ama onun da ufku açılmamış. Sanatın ilerlemesinin temel noktasıdır. İlk zamanlar pop mu vardı? O algı kötü algı..." diyerek, tepki gösterdi. 

Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'nde geçen 'Türkücü' sahnesine tepki gösterdi

 

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