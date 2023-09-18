  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Songül Karlı'dan yeni proje

Ünlü sanatçı Songül Karlı'dan yeni proje açıklaması... İşte detaylar...

Songül Karlı'dan yeni proje

Songül Karlı drill versiyonuyla yeniden hayat verdiği Yalan isimli şarkısını Hayrettin Güneş’in yapımcılığında Grand Müzik etiketiyle hayranlarının beğenisine sundu.

Songül Karlı'dan yeni proje
Tüm dijital platformlarda yerini alan çalışması için konuşan Songül Karlı, "Her sene okumak istediğim bir şarkıydı Yalan... 25 sene önce okuduğum bir şarkıydı aslında... Herkes dinlemeye devam etti bende yeniden okudum. Gayet güzel oldu. Yalan zaten benle özdeşleşen bir şarkı" dedi.

Songül Karlı'dan yeni proje
Sözlerine devam eden Karlı, yeni çalışmalarından da bahsedip, "15 yeni çalışmam gelecek. Bunlardan 10 tanesi bütün yörelerden halay, 5 tanesi ise slow ama benim tarzım olmayan şarkılarda var" ifadelerini kullandı.

Songül Karlı'dan yeni proje
Yoğun geçen stüdyo çalışmalarına bir de TV programının katıldığını söyleyen Songül Karlı, "Yeni bir projeyle ekranlarda olacağım" dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Atatürk filminden yeni kare
  Magazin

Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Atatürk filminden yeni kare

Pınar Eliçe'den yıllar sonra şok eden evlilik itirafı
  Magazin

Pınar Eliçe'den yıllar sonra şok eden evlilik itirafı

Roman Abramovic bakın kimin malikanesini aldı? Çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Roman Abramovic bakın kimin malikanesini aldı? Çok şaşıracaksınız!

Ajda Pekkan’dan alkışlanacak hareket
  Magazin

Ajda Pekkan’dan alkışlanacak hareket

Hazal Subaşı doğal haliyle görüntülendi
  Magazin

Hazal Subaşı doğal haliyle görüntülendi

Miss&Mr Modeller belli oldu
  Magazin

Miss&Mr Modeller belli oldu