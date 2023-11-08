Songül Karlı’dan yeni albüm müjdesi!

Kariyerinde birçok başarıya imza atan Türk Halk Müziğinin başarılı kadın vokallerinden Songül Karlı, karşımıza bu kez birbirinden güzel eserlerin olduğu 7 şarkılık “Halaylar” albümü ile çıkıyor!

Eserleriyle yıllardır gönüllere taht kuran sanatçı, son zamanlarda televizyon kariyerinde de büyük bir ivme yakaladı. Dinleyicileriyle buluşmanın mutluluğundan da bahseden Songül Karlı, kendine has tarzı ve söyleyişiyle yeniden hayat verdiği albümünün çıkış şarkısı “Oy Damat” ile adeta müzikseverleri coşturmaya geliyor.

Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle yayınlanan eserin Genel koordinatörlüğünde Selim Seven, dağıtım ve dijital pazarlamada sounderland bulunmakta. Sözü anonim, müziği İsmail Derker’e ait olan şarkının düzenlemesi ise Mustafa Arapoğlu imzalı.

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