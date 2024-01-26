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Songül Karlı: Çoğu Gitti Azı Kaldı

Türk Halk ve Pop Müziğin başarılı kadın vokallerinden Songül Karlı, yüreklere dokunan sesiyle Azer Bülbül ile hafızalara kazınan “Çoğu Gitti Azı Kaldı” eserini yeniden yorumlayarak hayat veriyor.

Songül Karlı: Çoğu Gitti Azı Kaldı

 

Karlı, günümüz pop soundlarıyla harmanladığı esere, kendine has tarzıyla farklı bir hava katıyor. Başarılı sanatçı, modern bakış açısıyla yeniden hayat verdiği eser ile adeta sevenlerine farklı, iddialı çalışmalarının da geleceğini müjdeliyor. 

Songül Karlı: Çoğu Gitti Azı Kaldı

Televizyon sunuculuğu olmak üzere kariyerinde birçok farklı durağa uğrayan Songül Karlı, müzik kariyerindeki başarılı ivmeye kaldığı yerden devam ediyor.

Songül Karlı: Çoğu Gitti Azı Kaldı

Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle yayınlanan eserin sözü Halil Gökkaya, müziği İhsan Noyan’a ait. Genel koordinatörlüğünde Selim Seven, dağıtım ve dijital pazarlamada sounderland bulunurken, düzenleme Mili B, Mustafa Arapoğlu imzalı. Tonmaister, mix ve mastering ise Engin Ersoy’a ait. Sanatçıya bu özel projede gitarda Soyhan Şenyaylar, piyanoda Mili B, solo kemanda Özdemir Güz eşlik ediyor. Şarkıyı taçlandırdıkları klibin yönetmen koltuğunda ise Erkan Nas oturuyor. Klibin senaryosunda Özlem Bölükbaşı imzası bulunuyor. 

Klip 26 Ocak Cuma 17:00'de yayında. 

 

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