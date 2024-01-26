Songül Karlı: Çoğu Gitti Azı Kaldı

Karlı, günümüz pop soundlarıyla harmanladığı esere, kendine has tarzıyla farklı bir hava katıyor. Başarılı sanatçı, modern bakış açısıyla yeniden hayat verdiği eser ile adeta sevenlerine farklı, iddialı çalışmalarının da geleceğini müjdeliyor.

Televizyon sunuculuğu olmak üzere kariyerinde birçok farklı durağa uğrayan Songül Karlı, müzik kariyerindeki başarılı ivmeye kaldığı yerden devam ediyor.

Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle yayınlanan eserin sözü Halil Gökkaya, müziği İhsan Noyan’a ait. Genel koordinatörlüğünde Selim Seven, dağıtım ve dijital pazarlamada sounderland bulunurken, düzenleme Mili B, Mustafa Arapoğlu imzalı. Tonmaister, mix ve mastering ise Engin Ersoy’a ait. Sanatçıya bu özel projede gitarda Soyhan Şenyaylar, piyanoda Mili B, solo kemanda Özdemir Güz eşlik ediyor. Şarkıyı taçlandırdıkları klibin yönetmen koltuğunda ise Erkan Nas oturuyor. Klibin senaryosunda Özlem Bölükbaşı imzası bulunuyor.

Klip 26 Ocak Cuma 17:00'de yayında.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.