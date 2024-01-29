Songül Karlı: Asıl şimdi bebeleri pistten alalım!

Aranjesinde Mustafa Arapoğlu imzası bulunan şarkının klibinin yönetmen koltuğunda ise Erkan Nas yer aldı.

Klip çekimlerinde duygularını dile getiren Songül Karlı, ”İçime sinen harika bir çalışma oldu. Son dönemde müzik çalışmalarıma hız kazandırdım. Bu da bazı kesimleri ve isimleri rahatsız etmiş. Ayda bir şarkı çıkarıyorum diye kıskananlar var. Ben bu işe dün başlamadım. Yılların birikimiyle yine güzel işlere imza atacağım. Buradan sizlerin aracılığıyla söylüyorum, asıl şimdi bebeleri pistten alalım” dedi.

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