 Songül Karlı açılışta arkadaşını yalnız bırakmadı!

Songül Karlı, arkadaşı Mehtap Abacı'nın Konya'daki kıyafet mağazasının açılışına katıldı.

(Fatih Sarıkaya - Songül Karlı - Mehtap Abacı- Malik Abacı)

Abaciatelier mağazasının kurdelesini kesen şarkıcı, bir de mini konser verdi.

(Mehtap Abacı- Songül Karlı)

Hayranlarının fotoğraf isteğini kırmayıp sohbet eden Karlı,

(Mehtap Abacı- Songül Karlı)

yakın arkadaşı Mehtap Abacı'nın yanına giderek, destek oldu.

(Mehtap Abacı- Songül Karlı)

Beyaz kombiniyle dikkat çeken şarkıcı, "Arkadaşımı yalnız bırakmak istemeyerek Konya'ya geldim" dedi.

(Songül Karlı hayranlarını kırmadı)

Özel hayatı hakkında açıklama yapan Karlı, "Uzun süredir hayatımda kimse yok. Yalnızlığa alıştım artık.

(Songül Öden)

İstediğim bir insan çıkmadı karşıma.

(Songül Karlı - Ali Abacı- Mehtap Abacı - Malik Abacı)

Hayatımda yalnızca aslan

(Songül Karlı - Ali Abacı- Mehtap Abacı - Malik Abacı)

gibi oğlum var" ifadelerini kullandı.

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