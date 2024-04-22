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Songül Karlı açılışta arkadaşını yalnız bırakmadı!

Songül Karlı açılışta arkadaşını yalnız bırakmadı! İşte detaylar...

Songül Karlı açılışta arkadaşını yalnız bırakmadı!

Songül Karlı, arkadaşı Mehtap Abacı'nın Konya'daki kıyafet mağazasının açılışına katıldı.

 Songül Karlı açılışta arkadaşını yalnız bırakmadı!

(Fatih Sarıkaya - Songül Karlı - Mehtap Abacı- Malik Abacı)

Abaciatelier mağazasının kurdelesini kesen şarkıcı, bir de mini konser verdi.

 Songül Karlı açılışta arkadaşını yalnız bırakmadı!

(Mehtap Abacı- Songül Karlı)

Hayranlarının fotoğraf isteğini kırmayıp sohbet eden Karlı,

Songül Karlı açılışta arkadaşını yalnız bırakmadı!

(Mehtap Abacı- Songül Karlı)

yakın arkadaşı Mehtap Abacı'nın yanına giderek, destek oldu.

 Songül Karlı açılışta arkadaşını yalnız bırakmadı!

(Mehtap Abacı- Songül Karlı)

Beyaz kombiniyle dikkat çeken şarkıcı, "Arkadaşımı yalnız bırakmak istemeyerek Konya'ya geldim" dedi.

Songül Karlı açılışta arkadaşını yalnız bırakmadı!

(Songül Karlı hayranlarını kırmadı)

Özel hayatı hakkında açıklama yapan Karlı, "Uzun süredir hayatımda kimse yok. Yalnızlığa alıştım artık.

 Songül Karlı açılışta arkadaşını yalnız bırakmadı!

(Songül Öden)

İstediğim bir insan çıkmadı karşıma.

Songül Karlı açılışta arkadaşını yalnız bırakmadı!

(Songül Karlı - Ali Abacı- Mehtap Abacı - Malik Abacı)

Hayatımda yalnızca aslan

Songül Karlı açılışta arkadaşını yalnız bırakmadı!

(Songül Karlı - Ali Abacı- Mehtap Abacı - Malik Abacı)

gibi oğlum var" ifadelerini kullandı.

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