 Songül Güner'in Dağlara mı Yazdın'la milyon dinlenmeye ulaştı

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazıp başrolü olduğu İnci Taneleri dizisinde söylediği Dağlara mı Yazdın türküsüyle sosyal medyada milyon dinlenmeye ulaşan şarkıcı Songül Güner, konser çalışmalarını sürdürüyor.



Güner, 16 Ağustos Cumartesi günü Limak Otel Club Phoenix'te, hem Kıbrıs'taki dinleyicileriyle hem de Türkiye'den gelen tatilcilerle buluşup sevilen şarkılarını seslendirecek.

Bir Yel Getirin albümüyle müzik piyasasına giriş yapan Güner, Can Yangını ve 2016 yılında Yalan Dünya albümlerini de yayımlamıştı.

Güner geçtiğimiz yıl sanatçı Erkan Petekkaya ile, "Yollar Seni Gide Gide Usandım" şarkısına düet yapmıştı.

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