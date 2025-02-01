 Soner Sarıkabadayı'yı görenler gözlerine inanamadı!

Birçok fenomen şarkıya imza atan Soner Sarıkabadayı'yı 2001 yılındaki klibi yine gündem oldu.

Şarkıcının, ilk albümü 'Kara' dönemindeki klibi

yine sosyal gündemine oturdu.



Saçlarıyla ve tarzıyla Sarıkabadayı'nın hali konuşuldu.



Sarıkabadayı ve Madelein Lopez Camelo, geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunu kucağına almıştı.

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