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Soner Sarıkabadayı'yı görenler gözlerine inanamadı!

Soner Sarıkabadayı'yı görenler gözlerine inanamadı! İşte detaylar...

Soner Sarıkabadayı'yı görenler gözlerine inanamadı!

Birçok fenomen şarkıya imza atan Soner Sarıkabadayı'yı 2001 yılındaki klibi yine gündem oldu.

 Soner Sarıkabadayı'yı görenler gözlerine inanamadı!

Şarkıcının, ilk albümü 'Kara' dönemindeki klibi

 Soner Sarıkabadayı'yı görenler gözlerine inanamadı!

yine sosyal gündemine oturdu.

Soner Sarıkabadayı'yı görenler gözlerine inanamadı!
Saçlarıyla ve tarzıyla Sarıkabadayı'nın hali konuşuldu.

Soner Sarıkabadayı'yı görenler gözlerine inanamadı!
Sarıkabadayı ve Madelein Lopez Camelo, geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunu kucağına almıştı.

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