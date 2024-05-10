Soner Sarıkabadayı’nın yeni şarkısı “Neresi” çıktı

Soner Sarıkabadayı, geçtiğimiz yılın başarılı şarkıları "Kendileri" ve "Seviyo muyuz?"un ardından bu yeni şarkısıyla müzik listelerine hareket getirmeye hazırlanıyor.

Sözleri ve müziği Sarıkabadayı'ya ait olan "Neresi?", Efe Can, Osman Çetin ve Mert Yıldız tarafından düzenlendi ve Ludwig Maier tarafından mastering çalışması yapıldı. Klibin yönetmenliğini ise Onur Oğuz üstlendi.

Şarkı sözleri

Adını ansam bir başka türlü

Anmasam girer aklıma her türlü

Gelir gider kafasına göre

Türlü türlü

Bence boş verelim gel o yangını biz

Bak hazır ikimiz de yanmamışken

Kimse kimseyi hiç kimse sanmamışken

İstemeden unutabiliyorum da

Geçti mi hevesi gerisi önemli değil

Yönüm kötüdür kaybolurum da

Gönlünün neresi neresi belli değil

Boş verelim gel o yangını biz

Bak hazır ikimiz de yanmamışken

Kimse kimseyi hiç kimse sanmamışken

İstemeden unutabiliyorum da

Geçti mi hevesi gerisi önemli değil

Yönüm kötüdür kaybolurum da

Gönlünün neresi neresi belli değil

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.