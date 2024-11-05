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Soner Sarıkabadayı'nın yeni şarkısı "Mevzu Derin" dinleyenleriyle buluştu

Müzik sektöründeki en uzun soluklu hit parçaların altında imzası bulunan Soner Sarıkabadayı, geçtiğimiz yıllarda yayınladığı "Kendileri" ve "Seviyo muyuz?" hitleri ve bu yıl yayınladığı ''Neresi?'' ve ''Yangın Yangın'' dan sonra "Mevzu Derin" ile yeniden dinleyenleriyle buluştu.

Soner Sarıkabadayı'nın yeni şarkısı "Mevzu Derin" dinleyenleriyle buluştu

Türkçe müziğin benzersiz sesi Soner Sarıkabadayı, yeni teklisi "Mevzu Derin" için bütün hazırlıklarını tamamladı.

Sözleri ve Müzikleri Soner Sarıkabadayı'ya ait olan "Mevzu Derin" in düzenlemesi Efe Can tarafından, mastering çalışması ise Ludwig Maier tarafından gerçekleştirildi. Şarkının klibi için yönetmen koltuğunda her zaman olduğu gibi Onur Oğuz oturuyor.

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