Soner Sarıkabadayı’nın son keşfi Oğuz Metanet

“Metanet” şarkısının söz ve müziği Oğuz’a ait olup, düzenlemesi ise birçok starın hit şarkısında imzası olan başarılı aranjör Efe Can İmzası taşıyor. Mastering çalışması dünyada büyük başarılara imza atan G.K.G tarafından gerçekleştirildi.

“Metanet” şarkısına ünlü yönetmen Onur Oğuz yönetmenliğinde İstanbul’da 4 levent sanayide 15 kişilik ekip tarafından klip çekildi. Klipte Soner Sarıkabadayı’ya ait 1972 model klasik araba kullanıldı. Yeni yeteneklere verdiği destek ile bilinen Soner Sarıkabadayı’nın araba jesti takdir topladı.

Projenin yapımcılığını ise Türk pop dünyasına birçok isim kazandıran ünlü müzik adamı Soner Sarıkabadayı yaptı. Ünlü marka danışmanı Selim Akar’ın yeni keşfi olarak piyasaya giren Oğuz adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

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