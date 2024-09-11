Soner Sarıkabadayı İstanbul’da kış sezonunu açtı

Son dönemlerde büyük beğeni toplayan yeni şarkısı "Yangın Yangın" ile müzik listelerini sallayan Sarıkabadayı, konseriyle de yine hayranlarını büyüledi.





Başarılı sanatçının Vadi İstanbul Jolly Joker'de gerçekleştirdiği bu unutulmaz performans, biletlerin günler öncesinden tükenmesiyle sold-out oldu. Sarıkabadayı, sahnede sevilen eski hitlerini seslendirirken, “Yangın Yangın” gibi yeni parçalarıyla da büyük alkış aldı. İzleyicilere müzik ziyafeti yaşatan sanatçı, enerjisi ve sahne şovlarıyla dikkat çekti.



Sarıkabadayı, yıllardır pop müzik sahnesinin zirvesinde yer almayı başararak, her konserinde olduğu gibi bu performansıyla da hayranlarının gönlünde taht kurdu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.