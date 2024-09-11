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Soner Sarıkabadayı İstanbul’da kış sezonunu açtı

Türk pop müziğinin sevilen ismi ve hit şarkıların mimarı Soner Sarıkabadayı, 2024 kış sezonunu Vadi İstanbul Jolly Joker sahnesinde coşkuyla açtı.

Soner Sarıkabadayı İstanbul’da kış sezonunu açtı

Son dönemlerde büyük beğeni toplayan yeni şarkısı "Yangın Yangın" ile müzik listelerini sallayan Sarıkabadayı, konseriyle de yine hayranlarını büyüledi.

Soner Sarıkabadayı İstanbul’da kış sezonunu açtı

Başarılı sanatçının Vadi İstanbul Jolly Joker'de gerçekleştirdiği bu unutulmaz performans, biletlerin günler öncesinden tükenmesiyle sold-out oldu. Sarıkabadayı, sahnede sevilen eski hitlerini seslendirirken, “Yangın Yangın” gibi yeni parçalarıyla da büyük alkış aldı. İzleyicilere müzik ziyafeti yaşatan sanatçı, enerjisi ve sahne şovlarıyla dikkat çekti.

Sarıkabadayı, yıllardır pop müzik sahnesinin zirvesinde yer almayı başararak, her konserinde olduğu gibi bu performansıyla da hayranlarının gönlünde taht kurdu.

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