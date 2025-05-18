 Soner Sarıkabadayı eşi Camelo Lopez ile evliliğinin perde arkasını anlattı!

Söz yazarı, şarkıcı ve besteci Soner Sarıkabadayı, yıllardır magazin dünyasından uzak durup sadece müzik üretimiyle gündeme gelmeyi tercih ediyor. Sahnedeki takım elbise tercihiyle de dikkat çeken şarkıcı, bu duruşunun arkasında Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve Barış Manço gibi Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden aldığı ilham olduğunu açıkladı. “Sahneye ve seyirciye saygı, önce duruşla başlar” diyen Sarıkabadayı, “Onların disiplinli sahne tavrı ve takım elbiseli tarzı bana hep örnek olmuştur” ifadelerini kullandı. Magazin figürü olmayı hiçbir zaman istemediğini söyleyen Sarıkabadayı, müzik üretimine ve disipline dayalı kariyer yolculuğunu ve Kolombiyalı eşiyle mutlu evliliğini Akşam'dan Yasemin İlan’a anlattı.



SAHNEYE VE SEYİRCİYE SAYGI, DURUŞLA BAŞLAR

Sahnedeki takım elbiseli tarzıyla da beğeni toplayan Soner Sarıkabadayı, bu tercihini Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve Barış Manço’dan aldığı ilhamla açıkladı. “Ben sahneye ve seyirciye saygının önce duruşla başladığına inanırım. Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur’un sahnedeki o disiplinli duruşları, tarzları, giyimleri bana hep örnek olmuştur. O yüzden takım elbiseyi severim. Ben de sahneye öyle çıkıyorum” dedi. Sarıkabadayı, idol olarak gördüğü sanatçıların yerinin asla doldurulamayacağını

vurgularken, onların çizgisinde ilerlemenin kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.

MAGAZİN FİGÜRÜ OLMAYI HİÇ HEDEFLEMEDİM

Soner Sarıkabadayı, “Ben çalışmayı, üretmeyi seven biriyim. Magazinin içinde figür olmayı hiç hedeflemedim. Müziğe konsantre olup, o alanda mücadele etmeyi tercih ettim” dedi. Magazin dünyasına dair ise, “Magazin de sonuçta bir haberleşme aracı. Ama ben müzik üretmekten başka bir şeye vaktimi ayırmak istemedim, aklıma bile gelmedi farklı olaylarla gündeme geleyim, konuşulayım gibi işler” ifadelerini kullandı.

EVLİLİK KARARININ PERDE ARKASI

Kolombiyalı eşi Camelo Lopez’le olan evliliğine de değinen Sarıkabadayı, ilişkilerinde en çok değer verdiği şeyin karşılıklı sorumluluk paylaşımı olduğunu vurguladı. Sanatçı, “İlişkilerimde hep sorumluluğun bende olduğunu hissederdim. Ama eşim bana ‘Senin baktığın yerden ben sıkıntısıyla baş edemeyen biri mi görünüyorum?’ dediğinde, ilk kez birinin kendi alanını ne kadar iyi yönettiğini gördüm. O anda bu ilişkinin hayatıma değer katacağını anladım” dedi. Pandemi döneminde, 15 kişinin

katıldığı mütevazı bir nikâhla dünya evine girdiğini hatırlatan Sarıkabadayı “İmkansızlıklar içinde

ağzımızda maskelerle yaptığımız bir tören oldu, onu yapabildiğimize bile sevinmiştik” dedi.

9 YILLIK SABIR VE MÜCADELE

‘Buz’ şarkısıyla çıkış yapmadan önce 9 yıl boyunca sektörde başka isimlere şarkı sözleri yazdığını hatırlatan Sarıkabadayı, “Şarkılarımı başkaları seslendirdi ama ben hep kendi sesimle de kitlelere ulaşacağımı biliyordum. Bu mücadele bana çok şey öğretti” dedi. Genç müzisyenlere de tavsiyelerde bulunan sanatçı, “Bu iş bir maraton. Anlık başarı peşinde olan çok, ama sürdürülebilir olmak önemli. Hedefi olan ve o hedefe saygı duyan her sanatçı zamanla kalıcı olur. Bunun sırrı da disiplin ve kendini iyi tanımak” ifadelerini kullandı. Son olarak müzikteki büyük hedefini de paylaşan Sarıkabadayı, “Dünya üzerinde Türk dilini konuşan herkese ulaşmayı hedefliyorum. Hedefim Türk dilini bilen her insanın beni tanıması şarkılarımı mırıldanabiliyor olması… Bunu başarmama çok az kaldı” diyerek iddialı açıklamalarda bulundu.

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