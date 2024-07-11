  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Soner Sarıkabadayı'dan Batu'ya "Pas"

Müzik dünyasına Soner Sarıkabadayı'nın "hit" şarkısı "Pas"ın arabesk coverıyla ve çok iddialı bir ekiple adım atan genç şarkıcı Batu Akalay ustaların onayını aldı.

Soner Sarıkabadayı'dan Batu'ya "Pas"

Aranjörü Suat Sakarya'nın yönlendirmesiyle "Pas" şarkısını okuma kararı alan Batu Akalay eser sahibi Soner Sarıkabadayı'nın beğenisiyle şarkıya bambaşka bir yorum kattı.

Soner Sarıkabadayı'dan Batu'ya "Pas"

Bir çok ünlü müzisyenin vokalistliğini de yapan Batu Akalay, "Yaşım genç ama tecrübem olgun" diyerek iddiasını da ortaya koydu.

Aynı zamanda prodüktörlüğünü üstlenen Alişan Günay Yıldırım'ın klip yönetmenliğini de yaptığını söyleyen Batu Akalay, "Suat Sakarya gibi, Soner Sarıkabadayı gibi, Alişan Günay Yıldırım gibi ustalarla çalışmak gurur veriyor" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Elit Andaç Çam’dan sosyal medya itirafı
  Magazin

Elit Andaç Çam’dan sosyal medya itirafı

Tolgahan Sayışman: Çok kazık yedim!
  Magazin

Tolgahan Sayışman: Çok kazık yedim!

Bu Temmuz’da Polat Piyalepaşa Çarşı’da birbirinden renkli etkinlikler var
  Güncel

Bu Temmuz’da Polat Piyalepaşa Çarşı’da birbirinden renkli etkinlikler var

İstiklal Kebap: Tarihi atmosferde unutulmaz lezzetler
  Mekan

İstiklal Kebap: Tarihi atmosferde unutulmaz lezzetler

Dilan Çıtak'ın 'şiddet' açıklamasından sonra İdo Tatlıses'in paylaşımı dikkat çekti!
  Magazin

Dilan Çıtak'ın 'şiddet' açıklamasından sonra İdo Tatlıses'in paylaşımı dikkat çekti!

Teoman'ın 466 bin TL'ye satılan gitarını bakın hangi ünlü şarkıcı aldı?
  Magazin

Teoman'ın 466 bin TL'ye satılan gitarını bakın hangi ünlü şarkıcı aldı?