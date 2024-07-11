Aranjörü Suat Sakarya'nın yönlendirmesiyle "Pas" şarkısını okuma kararı alan Batu Akalay eser sahibi Soner Sarıkabadayı'nın beğenisiyle şarkıya bambaşka bir yorum kattı.

Bir çok ünlü müzisyenin vokalistliğini de yapan Batu Akalay, "Yaşım genç ama tecrübem olgun" diyerek iddiasını da ortaya koydu.

Aynı zamanda prodüktörlüğünü üstlenen Alişan Günay Yıldırım'ın klip yönetmenliğini de yaptığını söyleyen Batu Akalay, "Suat Sakarya gibi, Soner Sarıkabadayı gibi, Alişan Günay Yıldırım gibi ustalarla çalışmak gurur veriyor" dedi.

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