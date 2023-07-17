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Soner Olgun'dan şahane pazar eğlencesi

Başarılı şarkıcı Soner Olgun, önceki akşam Bodrum Türkbükü'ndeki  Üzüm Kızı'nda sahne aldı.

Soner Olgun'dan şahane pazar eğlencesi

Geceye sevenlerini bağlama performansıyla karşılayan Olgun, rapertuarına Zülfü Livaneli'nin meşhur eseri "Sevda Değil" şarkısıyla başladı. Slow ve türkülerle geniş rapertuarıyla bir pazar akşamı eğlencesi yaşatan Olgun " Bu akşam dibine kadar eğleniyoruz. Çünkü bu akşam pazar eğlencesi olacak" dedi.

Soner Olgun'dan şahane pazar eğlencesi

Araya sıkıştırdığı hareketli ve yabancı şarkılarla seyircilerin takdirini ve alkışlarını toplayan şarkıcı, toplumcu şiirin önemli temsilcilerinden merhum Hasan Hüseyin Korkmazgil'den de bir şiir okuyarak Türk Şairini saygıyla andı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalarak muhteşem bir performans sergileyen Soner Olgun , sevenlerinden bol bol alkış alarak sahne performansını noktaladı.

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