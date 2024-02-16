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Soner Arıca unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı

Soner Arıca unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı. İşte detaylar...

Soner Arıca unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, Sevgililer Günü'nde L’Olivetto’da sahne aldı.

 Soner Arıca unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği gecede sahneye siyah pantolon ve ceketin kırmızı gömlekle kombinlendiği bir takımla çıkan sanatçı, gece boyunca söylediği; “Devlerin Aşkı”, “Deniz Gözlüm”, “Yüreğime Ektim Seni”, “Kaç Kere” gibi aşk şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir sevgililer günü yaşattı.

 Soner Arıca unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı

ÖZEL BULUŞMA

Arıca’yı izleyenler arasında iş insanı Rahmi Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da vardı.

 Soner Arıca unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı

Soner Arıca; “Sanat seven ve bunu her fırsatta dile getiren bir iş insanına şarkı söylüyor olmaktan çok mutluyum” sözleriyle Rahmi Koç’a hoş geldiniz dedi.

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