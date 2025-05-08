 Soner Arıca Türkiye turnesine çıkıyor

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, Misafir Şarkılar isimli konseriyle Türkiye turnesine çıkıyor. Turnenin ilk konseri 10 Mayıs Cumartesi akşamı Kocaeli Jolly Joker’de.



Misafir Şarkılar isimli konseriyle; 10 Mayıs'ta Kocaeli Jolly Joker’de, 14 Mayıs'ta İstanbul Kartal Jolly Joker’de, 16 Mayıs’ta İstanbul Atakent Hayal Kahvesi’nde, 17 Mayıs’ta Güre Hayal Kahvesi’nde, 23 Mayıs’ta İzmir Hayal Kahvesi'nde, 24 Mayıs'ta Afyon Hayal Kahvesi’nde, 30 Mayıs'ta Hatay Kalyon Live’da, 31 Mayıs'ta Aksaray Hayal Kahvesi’nde, 7 Haziran'da Kıbrıs The Arkın Palm Beach’te, 13 Haziran’da İstanbul Florya Hayal Kahvesi'nde, 20 Haziran'da Kocaeli Hayal Kahvesi’nde, 26 Temmuz’da Fethiye Hayal Kahvesi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Biletlerinin Biletix’te satışa çıktığı Türkiye turnesi için Soner Arıca; “Her yolculukta bir kavuşma, her durakta tanıdık bir his saklı.. Şarkıların gecenin misafiri olduğu bu yolculukta bir araya gelmek dileğiyle” dedi.

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