Soner Arıca’nın yeni klibinden ilk kare

Türk pop müziğinin başarılı ismi Soner Arıca, yeni video klibinden ilk kareyi paylaştı.

Yeni şarkısının video klibinden ilk kareyi sosyal medya üzerinden; “Yeni bir şey söylemek lazımdı, yeni yıl hediyesi gibi de, niye olmasın yeni bir şarkı” notuyla, takipçileriyle paylaştı.

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