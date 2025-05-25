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Soner Arıca, Misafir Şarkılar ile İzmir'de

Soner Arıca, Misafir Şarkılar ile İzmir'de. İşte detaylar...

Soner Arıca, Misafir Şarkılar ile İzmir'de

Soner Arıca, İzmir Hayal Kahvesi'nde sahne aldı.

 Soner Arıca, Misafir Şarkılar ile İzmir'de

Misafir Şarkılar Türkiye turnesi kapsamında İzmirli müzikseverlere müzik ziyafeti yaşatan sanatçı;

 Soner Arıca, Misafir Şarkılar ile İzmir'de


Adın Bahardı'dan Acemi Balık'a, Deniz Gözlüm'den Sana Değer'e uzanan tüm şarkıları izleyenlerle hep bir ağızdan söyledi.

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