 Soner Arıca, Misafir Şarkılar ile İzmir'de

Soner Arıca, İzmir Hayal Kahvesi'nde sahne aldı.

Misafir Şarkılar Türkiye turnesi kapsamında İzmirli müzikseverlere müzik ziyafeti yaşatan sanatçı;



Adın Bahardı'dan Acemi Balık'a, Deniz Gözlüm'den Sana Değer'e uzanan tüm şarkıları izleyenlerle hep bir ağızdan söyledi.

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