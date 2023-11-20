Soner Arıca ile 100. Yıl balosu

Soner Arıca geçmişten günümüze hit şarkılarını, pop müzik klasiklerini seslendirdiği gecede izleyenlerden gelen yoğun istek üzerine Cumhuriyet’in 100. yılına özel yazdığı “Cumhuriyet - 100. Yıl Marşı” nı 4 defa söyledi.

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