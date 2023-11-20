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Soner Arıca ile 100. Yıl balosu

Pop müziğin başarılı ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam GESİAD’ın (Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği) organizasyonuyla, Bursa Almira Otel’de düzenlenen 100. Yıl Balosu’nda konser verdi.

Soner Arıca ile 100. Yıl balosu

Soner Arıca geçmişten günümüze hit şarkılarını, pop müzik klasiklerini seslendirdiği gecede izleyenlerden gelen yoğun istek üzerine Cumhuriyet’in 100. yılına özel yazdığı “Cumhuriyet - 100. Yıl Marşı” nı 4 defa söyledi.

 

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