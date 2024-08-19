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Soner Arıca’dan Yusuf Dikeç pozu

Pop müziğin başarılı ismi Soner Arıca, önceki gün İstanbul'da özel bir etkinlikte müzikseverlerle buluştu.

Soner Arıca’dan Yusuf Dikeç pozu

Sahnesinde mikrofonu izleyenlere uzatarak, ülkemizi uluslararası alanda gururlandıran sporcu Yusuf Dikeç’in gümüş madalya kazandığı anlarda verdiği ikonik pozu veren Arıca “Ekip arkadaşlarımla birlikte her sahne sonrası madalyaların en değerlisini kalbimizin duvarına asıyoruz. İkonik Yusuf Dikeç pozu, bu hisse yakıştı sanki” dedi.

Soner Arıca’dan Yusuf Dikeç pozu

 

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