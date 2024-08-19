Soner Arıca’dan Yusuf Dikeç pozu

Sahnesinde mikrofonu izleyenlere uzatarak, ülkemizi uluslararası alanda gururlandıran sporcu Yusuf Dikeç’in gümüş madalya kazandığı anlarda verdiği ikonik pozu veren Arıca “Ekip arkadaşlarımla birlikte her sahne sonrası madalyaların en değerlisini kalbimizin duvarına asıyoruz. İkonik Yusuf Dikeç pozu, bu hisse yakıştı sanki” dedi.

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