Oyuncu Selim Bayraktar, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde yer alan oyuncu, "Arkadaş ziyaretine geldim. Set bittiği zaman kendimize zaman ayırabiliyoruz. Yemeğe ve spora dikkat ediyorum set olmadığı zaman... Dizi olduğu sürede, uykuya bile zaman kalmıyor. Set bitince fabrika ayarına dönüyoruz. Herkesin söylediği gibi; inşallah kısa çekim zamanlarını tekrar yakalarız. Artık kaliteyi de kaybettik. Senaryo yetişmiyor. Oyuncunun o senaryoyu taşıyabilecek ruhu ve enerjisi kalmıyor. Yapımcının bütçesi kalmıyor. Ticari bakıldığı için süreler uzun ama kısa diziler olursa, kaliteli ve izlenebilir hale gelir" dedi.



İZLEYİCİ SİZİ UNUTUYOR

Son dönemde dijital platform işlerin gündemde olmasına Bayraktar, "Sadece dijitalde varım, televizyonda olmayacağım gibi dünya yok. Televizyondan uzak kaldığınız zaman sadece orayı izleyen kişi sizi unutuyor" dedi. Bergüzar Korel'in setlerin yoğunluğunu dile getirmesine oyuncu, "İşin gerçeği bu... Daha kaliteli ve seyredebilir işleri için süreli kısa olmalı... Kendimizden çok şey katabileceğimiz zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.



NİCE YÜZYILLARA...

Cumhuriyet'in 100'ünci yılı için ise Bayraktar, "Nice yüzyıllara... Topraklarımız büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış, çok büyük devletiz. Bu büyüklüğün kutlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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