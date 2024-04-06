 Son olarak 'Kardeşlerim' dizisinde Şengül'ü oynayan Fadik Sevin Atasoy, yeni projesini açıkladı

Son olarak 'Kardeşlerim' dizisinde Şengül'ü oynayan Fadik Sevin Atasoy, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Film yazdığını belirten oyuncu, "Uzun bir metraj filmi yazıyorum. Annem (Emel Göksu) ve bende yer alacağım. Yarısına kadar geldim. 20 Nisan'da teslim edeceğim. Bu şirket hem Türkiye hem de Amerika'da var. Türk bir hikaye... Tarihsel, postmodern bir dönem işi... Seyircinin keyif alacağı bir karakteri canlandıracağım" dedi.



Atasoy, "Siz ne zaman setlere döneceksiniz?" sorusuna, "Biraz daha dinlenmek istiyorum. Bu yaz sadece bununla ilgilenirim. Sezonu beklerim" yanıtını verdi.



Tatilden bahseden oyuncu, "Bayramdan sonra Hollanda'da seminere gideceğim. Bayramda çalışıyorum sonra tatil olacak. Bayramda senaryo yazacağım" diye konuştu.

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