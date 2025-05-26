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Son Kabadayı filmi geliyor

Son Kabadayı filmi geliyor. İşte detaylar...

Son Kabadayı filmi geliyor

Eski kickboks şampiyonu Selçuk Kılıç ile tescilli güzel Dilara Kırmıt’ın başrolünde yer aldığı Son Kabadayı filminin çekimleri tamamlandı.

 Son Kabadayı filmi geliyor

Aksiyon filmlerinin sevilen ismi Selçuk Kılıç ve güzel oyuncu Dilara Kırmıt’ı buluşturan filmin afişi de görücüye çıktı.

 

Son Kabadayı filmi geliyor
Selçuk Kılıç’ın Yusuf Barutçu, Dilara Kırmıt’ın ise Serpil karakteriyle seyircinin karşısına çıktığı Son Kabadayı filmi, Antalya’nın Alanya ilçesinde yaklaşık 3 haftada çekildi. Sokaklarda verilen yaşam mücadelesi ve hesaplaşmalar üzerine kurulu hayatların anlatıldığı film, önümüzdeki günlerde vizyondaki yerini alacak.

 Son Kabadayı filmi geliyor

Yapımcılığını Storworks Productions’un üstlendiği film, Antalya’nın Alanya ilçesinde çekildi.

 Son Kabadayı filmi geliyor

Yönetmen koltuğunda Alp Can Yolyapan’ın oturduğu filmin çekimleri yaklaşık 3 haftada tamamlandı. Selçuk Kılıç ve Dilara Kırmıt’ın başrolü paylaştığı filmde Ayhan Işık, Cahit Kayaoğlu, Murat Tatlı, Altuğ Seçkiner, Edip Capanoğlu ve Sinan Uluturk gibi isimler rol alıyor. Aksiyon sevenlerin aksiyona doyacağı Son Kabadayı bu yıl içerisinde vizyondaki yerine alacak.

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