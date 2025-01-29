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Son Bilet, 21 Şubat'ta sinemalarda: Afiş ve fragman yayınlandı

Son Bilet, 21 Şubat'ta sinemalarda: Afiş ve fragman yayınlandı. İşte detaylar...

Son Bilet, 21 Şubat'ta sinemalarda: Afiş ve fragman yayınlandı

Altyazı Film yapımcılığında çekilen ve yönetmenliğini Gökhan Arı’nın üstlendiği “Son Bilet” filminin afişi ve fragmanı yayınlandı.

 Son Bilet, 21 Şubat'ta sinemalarda: Afiş ve fragman yayınlandı

Başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan, Hamdi Alkan, Zeynep Alkan, Altan Erkekli ve Önder Yalçın’ın yer aldığı film, 21 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşacak.

 Son Bilet, 21 Şubat'ta sinemalarda: Afiş ve fragman yayınlandı

Aksiyon ve dram türündeki yapım, ailesi öldürülen eski asker Barbaros’un adalet ve intikam arayışını konu alıyor.

 Son Bilet, 21 Şubat'ta sinemalarda: Afiş ve fragman yayınlandı

Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Son Bilet”, izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor.

 Son Bilet, 21 Şubat'ta sinemalarda: Afiş ve fragman yayınlandı

Fragman ve afiş, sosyal medyada büyük ilgi görürken, filmin vizyon tarihi merakla bekleniyor. “Son Bilet”, Türkiye genelinde tüm sinema salonlarında 21 Şubat’tan itibaren izlenebilecek.

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