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Son Best Model Yağmur Karlı Cannes kırmızı halıda büyüledi  

Son Best Model Yağmur Karlı Cannes kırmızı halıda büyüledi. İşte detaylar...

Son Best Model Yağmur Karlı Cannes kırmızı halıda büyüledi  

Türkiye’nin son Best Model unvanına sahip ismi Yağmur Karlı, 78. Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıya damgasını vurdu.

 Son Best Model Yağmur Karlı Cannes kırmızı halıda büyüledi  

Hem modellik kariyerindeki başarısı hem de oyunculuk alanında attığı adımlarla dikkat çeken Karlı, festivaldeki zarafeti ve özgüveniyle uluslararası medyanın da ilgi odağı oldu.

 Son Best Model Yağmur Karlı Cannes kırmızı halıda büyüledi  


Kırmızı halıda tercih ettiği modern ve zarif tasarımıyla moda dünyasından tam not alan Karlı, duruşu ve enerjisiyle adeta yıldızlar geçidinde parlayan isimlerden biri haline geldi. Cannes’da yer aldığı uluslararası projeyle oyunculuk kariyerinde de emin adımlarla ilerlediğini gösteren genç model, performansıyla beğeni topladı.

 Son Best Model Yağmur Karlı Cannes kırmızı halıda büyüledi  


Fransa basını başta olmak üzere birçok uluslararası yayın organı Yağmur Karlı’dan övgüyle bahsederken, genç yetenek için "hem podyumun hem de beyazperdenin yeni yıldızı" yorumları yapıldı.

 Son Best Model Yağmur Karlı Cannes kırmızı halıda büyüledi  

Cannes Film Festivali’ndeki çıkışıyla adından söz ettiren Yağmur Karlı, Türkiye’yi gururla temsil ederken, kariyerine global ölçekte sağlam bir adım daha atmış oldu.

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