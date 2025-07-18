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Somer Sivrioğlu ve sevgilisi Tilbe Uslu aşka geldi

Ünlü şef Somer Sivrioğlu ve sevgilisi Tilbe Uslu aşka geldi. İşte detaylar...

Somer Sivrioğlu ve sevgilisi Tilbe Uslu aşka geldi

 

MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, bir süredir aşk yaşadığı Tilbe Uslu ile aşk karelerini paylaştı.

 Somer Sivrioğlu ve sevgilisi Tilbe Uslu aşka geldi

Somer Sivrioğlu’nun kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Tilbe Uslu ile romantik kareleri gündem oldu.

Somer Sivrioğlu ve sevgilisi Tilbe Uslu aşka geldi
Şef, geçtiğimiz aylarda kısa süreli Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşamıştı.

Somer Sivrioğlu ve sevgilisi Tilbe Uslu aşka geldiSomer Sivrioğlu ve sevgilisi Tilbe Uslu aşka geldi

 

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