 Somer Sivrioğlu ve sevgilisi Tilbe Uslu aşka geldi

MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, bir süredir aşk yaşadığı Tilbe Uslu ile aşk karelerini paylaştı.

Somer Sivrioğlu’nun kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Tilbe Uslu ile romantik kareleri gündem oldu.



Şef, geçtiğimiz aylarda kısa süreli Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşamıştı.

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