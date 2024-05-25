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Somer Sivrioğlu bakın hangi ünlü isimle aşk yaşıyor?

Somer Sivrioğlu bakın hangi ünlü isimle aşk yaşıyor? İşte detaylar...

Somer Sivrioğlu bakın hangi ünlü isimle aşk yaşıyor?

Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel arasındaki aşk iddiaları doğru çıktı.

Somer Sivrioğlu bakın hangi ünlü isimle aşk yaşıyor?
'MasterChef Türkiye' programının sunucusu Somer Sivrioğlu ile şarkıcı-yazar Ayşe Özyılmazel, aşk yaşıyor.

 Somer Sivrioğlu bakın hangi ünlü isimle aşk yaşıyor?

Özyılmazel, sevgilisinin doğum gününde Sivrioğlu'nun karesini paylaşarak, "İyi ki doğdun canım sevgilim" yazdı.

Somer Sivrioğlu bakın hangi ünlü isimle aşk yaşıyor?
15 Mayıs'ta düzenlenen bir etkinlikte çiftin, çektirdikleri fotoğrafla birlikte olduğu iddia edilmişti.

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