 Somer Sivrioğlu bakın hangi ünlü isimle aşk yaşıyor?

Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel arasındaki aşk iddiaları doğru çıktı.



'MasterChef Türkiye' programının sunucusu Somer Sivrioğlu ile şarkıcı-yazar Ayşe Özyılmazel, aşk yaşıyor.

Özyılmazel, sevgilisinin doğum gününde Sivrioğlu'nun karesini paylaşarak, "İyi ki doğdun canım sevgilim" yazdı.



15 Mayıs'ta düzenlenen bir etkinlikte çiftin, çektirdikleri fotoğrafla birlikte olduğu iddia edilmişti.

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