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"Sokaklar güvenli değil" diyen Sevda Demirel korunmak için çantasında bakın ne taşıyor?

"Sokaklar güvenli değil" diyen Sevda Demirel korunmak için çantasında bakın ne taşıyor? İşte detaylar...

"Sokaklar güvenli değil" diyen Sevda Demirel korunmak için çantasında bakın ne taşıyor?

Sevda Demirel, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

"Sokaklar güvenli değil" diyen Sevda Demirel korunmak için çantasında bakın ne taşıyor?
Projelerinden bahseden model, "Gece şovu yapacağım. Konuklar olacak. İzleyici kalabalık olacak. Ciddi bir medya şirketiyle çalışacağım. Çalışmamanın sıkıntıların ve huzursuzluğunu yaşıyorum. Artık bir şeyler yapmak istiyorum. Şarkıcılık anlamında istediğim noktalara vardırmıyorlardı beni...

"Sokaklar güvenli değil" diyen Sevda Demirel korunmak için çantasında bakın ne taşıyor?
Engelleme değil ama menajerler beş isim etrafında geziyorlar. Bu Sevda bitmez. Az mücadele etmedim kötülüklerle ve iftiralarla. Düzgün yaşam Türkiye'de alkış almıyor. Çirkin hayatlar gündem oluşturup, teklif alıyorsunuz. Gündem olacağım diye kendimi değiştiremem" dedi.

"Sokaklar güvenli değil" diyen Sevda Demirel korunmak için çantasında bakın ne taşıyor?
BİZİ SOKTUKLARI PSİKOLOJİYE BAK
Kadın cinayetleriyle ilgili Demirel, "Korkularla yaşıyorum kendi ülkemde... Yurt dışında bir sürü yere gittim, kendimi orada güvende hissediyorum. Yurt dışında gece çok rahat sokağa çıkabiliyorsunuz" diye konuştu. Bayıltıcı sprey ile gezen model, "Bunu taşımak utanç verici...

"Sokaklar güvenli değil" diyen Sevda Demirel korunmak için çantasında bakın ne taşıyor?
Kötü bir süreç. Masum erkekler varken bütün erkeklerden korkar olduk. Arkama bakarak niye geziyorum. Az önce paranoya yaptım biri beni takip ediyor sandım.

  "Sokaklar güvenli değil" diyen Sevda Demirel korunmak için çantasında bakın ne taşıyor?

Bizi soktukları psikolojiye bak. Cezalar artık gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunlar hücrelerde çürüsün. Biz kadınlar bu davranışları hak etmiyoruz. Bir saat sonra ölmüş olabilirim. İnsanlar rayından çıktı" ifadelerini kullandı.

  "Sokaklar güvenli değil" diyen Sevda Demirel korunmak için çantasında bakın ne taşıyor?

HIRSIZI VİCDANA GETİRDİM
Yaşadığı kötü bir anıyı anlatan model, "Yıllar önce Cihangir'de eski binada oturuyordum.

"Sokaklar güvenli değil" diyen Sevda Demirel korunmak için çantasında bakın ne taşıyor?
Uykumdan kalktım karşımda bir adam vardı. 'Yanlış daireye geldim' dedi ama mümkün değil, hırsızdı. Sevgi dolu konuştum o adamla... Sevgiyle uzaklaştırdım onu... Yalnız ve ağır hasta olduğumu söyledim. Hırsızı vicdana getirdim" şeklinde konuştu.

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