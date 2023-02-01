Şok İddia! Ünlü Model Kemiklerini mi Aldırdı?

Son olarak Yiğit Marcus Aral ile bir dargın bir barışık olaylı birliktelik sürdüren Şevval Şahin , yeni aşkı Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşıyor. Aşırı zayıflığının yanı sıra belinin inceliğiyle de dikkat çeken Şevval Şahin'le ilgili ortaya şok bir iddia atıldı.

Ünlü modelin belini ince göstermek için kaburgalarını aldırdığı ileri sürüldü. 23 yaşındaki modelin anatomik görüntüsü de sosyal medyada iddiaları alevlendirdi. (Takvim)

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