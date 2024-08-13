Soğuk kahvelerin yanına yakışan tatlar Özsüt’lerde

Sıcak yaz günlerinde serinlemek için en iyi seçeneklerden biri olan soğuk kahve, ülkemizde de son yıllarda giderek popülerleşiyor. Pek çok farklı çeşidiyle sunulan soğuk kahvelerin lezzeti kullanılan kahve çekirdeğinin, sütün ve çikolatanın kalitesiyle farklılaşıyor. Her geçen gün değişen kahve kültürünü yakından takip eden Özsüt, sıcak kahve çeşitleriyle olduğu kadar soğuk lezzetleriyle de kahve keyfine keyif katıyor. Birbirinden leziz tatlıları ve enfes pastalarıyla soğuk kahvelerin de en tatlı eşlikçisi olan marka, Iced Cappuccino’dan Cookie Frappe’ye kadar klasik ve spesiyal alternatifleriyle kahve tutkunlarını büyülüyor.

Ülkemizde geleneksel Türk Kahvesi halen en çok tercih edilen kahvelerin başında gelse de farklı kahve tatlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde tercih edilen soğuk kahveler son derece popülerleşmiş durumda. Günümüzde değişen ve gelişen kahve kültürü trendlerini yakından takip eden Özsüt, zengin kahve menüsünde, espresso’dan yöresel filtre kahvelere, sıcak ve soğuk spesiyal seçeneklerine kadar birçok alternatife yer veriyor. Ancak kavurucu sıcaklarda kahve tutkunlarının tercihi buz gibi kahveler oluyor.

Kahve keyfine keyif katan pastalar

Özsüt’ün günlük çiftlik sütü ve gerçek çikolatasıyla eşsiz bir uyum yakalayan kahveleriyle yazın da kahve keyfine ara verilmiyor. Tadı ve ferahlığıyla kahve müdavimlerini mutlu eden soğuk kahveler, Özsüt’ün tadı damaklardan silinmeyen benzersiz tatlılarının, pastalarının ve kruvasanlarının yanına çok yakışıyor.

Pasta severlerin favorisi olan, yaban mersinli krema ve şeftali parçaları ile hazırlanan ve mor rengiyle hafızlara kazınmış ödüllü pastası Özsüt’ün Aynası ve şeftali parçacıklı yaban mersinli krema dolgulu Yaban mersinli Tart soğuk kahvelere ekstra lezzet katıyor. Özsüt’le klasikleşen Karaorman pastaları ise kahve yanının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Taptaze kakaolu kek katları arasında gerçek çikolatayla hazırlanan mus ve özel Özsüt kremasıyla hazırlanan Karaorman pastaları, frambuaz, muz, vişne, fıstık ve krokan seçenekleriyle farklı damak tatlarına hitap ediyor.

Soğuk süt ve buzla hazırlanan Iced Americano, Iced Cappuccino’ nun yanı sıra Frappe Latte, Iced Latte, Iced Caramel Mocha, Iced Caffè Mocha çeşitleri bulunan Özsüt, yoğun çikolatalı kurabiye, süt ve kaymaklı dondurmanın espresso ile buluşmasıyla hazırlanan Cookie Frappe ve Salted Caramel Frappe’leriyle de fark yaratıyor.

Bir top dondurma üzerine kahve

Menüsünde farklı tatlara yer veren Özsüt, kahveli lezzetleriyle de bu geleneği sürdürüyor. İtalyanların ferahlatan ve damak tatlandıran özel kahvelerinden olan Affagato ile hem sıcak kahvenin hem de dondurmanın tatlı aromasını bir arada sunuyor. 1 top dondurma üzerine espresso ile hazırlanan bu eşsiz lezzet, farklı tatlar denemek isteyenler için Özsüt’lerde bekliyor.

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