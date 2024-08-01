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"Sofranın Ruhu" projesi gastronomiye yeni bir soluk getiriyor

Eşsiz Boğaz manzarasına eşlik eden benzersiz İstanbul silüeti, şık ve samimi ambiyansı ile şehrin ayrıcalıklı buluşma noktalarından Izaka Terrace, Merin Sever ve Yeşim Kaya öncülüğünde gerçekleşen, gastronomi tarihinden ilhamla yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlar sunan “Sofranın Ruhu” projesine ev sahipliği yaptı.  

"Sofranın Ruhu" projesi gastronomiye yeni bir soluk getiriyor

"Sofranın Ruhu" projesi, Merin Sever ve Yeşim Kaya tarafından yaratılarak gastronominin sadece lezzete yönelik değil, kültürel kriterlerini de karşılayan, öncü bir çalışma olarak hayata geçirildi. Proje, yerel gastronomik kültürün güçlü ve sürdürülebilir olmasını, kültürel mirasın korunması için yaratıcılığı kullanmayı, nitelikli sofraları yenilikçi kılmayı, sürdürülebilirlikle sosyal kapsayıcılığı bir arada barındırıyor. 

"Sofranın Ruhu" projesi gastronomiye yeni bir soluk getiriyor

Her bir sofranın hikayesi, bu kriterler gözetilerek hazırlanıyor; oluşturulan menüler bir gastronomik ve tarihî anlatımla sunuluyor. Geçmişle geleceği, kültür ve keyfi bir araya getirirken yerel iştirakleri de destekleyen Sofranın Ruhu, birbirinin benzeri etkinlikler arasından sıyrılan bir yaklaşım benimsiyor. 

"Sofranın Ruhu" projesi gastronomiye yeni bir soluk getiriyor

“Boğaz’ın Mücevherleri” konseptiyle açılan projenin ilk sofrasında, İstanbul’un Boğaz kültürünü yansıtan yemekler ve içecekler yer aldı. 24 Temmuz akşamı CVK Park Bosphorous Hotel İstanbul’un popüler mekanı Izaka Terrace’da gerçekleştirilen lansmana  Elmas-Can Özler, Oya Anlar Onat, Yasemin-Bekir Ağırdır, Senem Bal Ay, Pınar-Volkan Ataman, Meltem Kazaz, Mahmut Ali Özyön gibi seçkin konuklar katıldı.

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