‘Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım’ projesi üçüncü edisyonu ile dünyaca ünlü etkinlik tasarımcıları, planlayıcıları ve yaratıcılık dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek, İstanbul’a unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. 4-5-6 Aralık 2024 tarihlerinde Rixos Tersane Istanbul’da gerçekleşecek olan sergi, “Art of Winter” temasıyla kışın büyülü atmosferini sofralara taşıyacak. 5 Aralık'ta düzenlenecek Yaratıcılık Konferansı ise etkinlik ve yaratıcılık sektörüne ilham olacak önemli konuşmacıları ağırlayacak.

Dünyaca ünlü etkinlik tasarımcılarının tasarımlarını sundukları Sofralar Sergisi’nin yanı sıra, kreatif endüstrilerden önemli isimlerin bilgilerini aktardıkları konferans, global etkinlik endüstrisinin önde gelen uzmanlarından eğitimler, temalı geceler ve networking toplantılarını içeren Türkiye’nin ilk uluslararası “YARATICILIK” etkinliği ülkemizi sanat ve uluslararası etkinlik merkezi yapma hedefiyle KM Events tarafından düzenleniyor. Sergi boyunca düzenlenecek atölye çalışmaları, konferans ve özel etkinliklerle katılımcılar, global sektörün en güncel trendlerini yakından takip etme fırsatı bulacaklar.

‘Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım’ projesine Türk Hava Yolları, resmi havayolu, Rixos Tersane Istanbul mekan partneri, Maison Française ise medya sponsoru oluyor.

Kışın Büyülü Atmosferinde Sanat ve Sofralar Buluşuyor

Bu yıl sergide, LeBron James gibi ünlülerin düğünlerini planlayan, sektörün lider isimlerinden Marcy Blum, Amerikan Vogue Dergisi’nin en iyi düğün planlayıcıları listesinin bir numarası Sarah Haywood, Hintdüğünlerinin ihtişamını dünya haritasına yerleştiren bir isim Vandana Mohan, yenilikçi ve cesur yaklaşımıyla Avrupa etkinlik planlama sahnesinde öncü bir isim Alejandra Poupel ve Filipin etkinlik sektörünün en saygın isimlerinden biri Teddy Manuel gibi dünyanın en iyi etkinlik planlayıcıları ve tasarımcıları yer alıyor. Ayrıca, ödüllü İngiliz çiçek tasarımcısı, geleneksel teknikleri modern estetikle birleştiren Paula Rooney, düğünle ilgili her konuda Orta Doğu'nun en saygın otoritelerinden biri olan Zainab Alsalih, uluslararası üne sahip Meksikalı düğün planlamacısı Guadalupe Alvarez ve Suudi Arabistan’daki düğün ve çiçek tasarım endüstrisinin en saygın isimlerinden biri olan Abdulaziz Alnoman da sergide eşsiz tasarımları ile yer alacak. Her birinin kendi özgün tarzıyla tasarlayacakları kış sofraları, ziyaretçilere ilham verecek ve unutulmaz anılar bırakacak.

Yaratıcılık Konferansı ile farklı perspektifler bir araya geliyor

Sergi kapsamında düzenlenecek “Yaratıcılık Konferansı”nda, yaratıcılığın etkinlik sektöründeki önemi, yeni trendler ve ilham verici hikayeler üzerine konuşmalar yapılacak. "Lükste Yaratıcılık ve Sanat", "Küresel Etkinlik Sektöründe Yaratıcı Etki Yaratmanın Anahtarları", "Dünyanın Farklı Bölgelerinde Yaratıcılık ve Tasarım" gibi konularda uzmanlar tarafından paneller düzenlenecek. Katılımcılar, "Yaratıcı Bir Marka Dünya Çapında Nasıl Büyütülebilir?", "Bir Etkinlik Destinasyonu Olarak Türkiye’nin Önemi" gibi konularda bilgi sahibi olarak kendi yaratıcılıklarını keşfetme fırsatı bulacaklar. “Türkiye’de Yaratıcı Gastronomi”, “Mutfak Sanatı: Gastronominin Sihriyle Etkinlikleri Unutulmaz Bir Deneyime Nasıl Dönüştürebilirsiniz?”, gibi konular ise gastronomi ve etkinlik ilişkisini derinlemesine inceleyecek. “MICE ve Lüks Endüstrisinde Sürdürülebilirliğin Geleceği”, “Etkinlik Endüstrisinde Çiçek Tasarım Sanatı”, “Dijital Pazarlamada Küresel Olarak Yaratıcı Olmak” ve “Etkinlik Endüstrisinde Yenilikçi Eğlence Stratejileri” gibi konular ise sektör profesyonellerine yeni perspektifler sunacak.

‘Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım’ projesi dünyanın en iyi ve ünlü etkinlik planlayıcılarını ve konuşmacılarını bir araya getirerek, İstanbul’a unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Siz de bu özel etkinliği kaçırmayın!

‘Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım’ projesi, biletlerinin satışı www.tabledesignexhibition.com ve Biletino üzerinden devam ediyor.

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