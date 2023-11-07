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Sofitel İstanbul Takiım’de şarap tadımı

Sofitel Istanbul Taksim şarap tutkunlarını “Şarap Tadım Günleri”nde buluşturdu.

Sofitel İstanbul Takiım’de şarap tadımı

40’tan fazla ülkede 120’den fazla otel ile misafirlerine hizmet veren Sofitel markası için bir gelenek olan ve dünya genelinde 2011 yılından beri gerçekleştirilen “Şarap Tadım Günleri”, Sofitel Istanbul Taksim’de bu yıl ilk kez düzenlendi. 

Sofitel İstanbul Takiım’de şarap tadımı

Sofitel markasının Türkiye’deki oteli Sofitel Istanbul Taksim, dünya çapında gelenekselleşen “Sofitel Şarap Tadım Günleri”ni 3-4 Kasım tarihlerinde Boğaz’ın büyüleyici manzarasına sahip The Oven Restaurant’da gerçekleştirdi. Deneyimli sommelierlerin yer aldığı etkinlikte, Sofitel Istanbul Taksim Executive Şef’i Matteo Bertuletti’nin mutfağında özenle hazırlanan lezzetli peynir tabaklarına Eskibağlar’ın özel şarap menüsü eşlik etti.

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