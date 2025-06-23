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Smokin pozu çok konuşuldu

Smokin pozu çok konuşuldu. İşte detaylar...

Smokin pozu çok konuşuldu

İbrahim Ege, Murat Boz, Burak Arıkan, Candaş Tolga Işık, Umut Güner ve Mustafa Aksakallı, Çorum'da gerçekleşen Ahmet Emin Ahlatcı ile Elif Engin'in düğününe katıldı.

 Smokin pozu çok konuşuldu

Smokin giyen ve hatıra fotoğrafı çektiren ünlü isimlerin bu pozu, düğünün 'En Çok Paylaşılanlar' karesinde yer aldı.

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