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Smile Hair Clinic 5. yılını İrem Derici konseri ile kutladı

Smile Hair Clinic 5. yılını İrem Derici konseri ile kutladı

Dünya çapında tanınan saç ekim sektörünün öncü isimlerinden “Smile Hair Clinic” 5. Yılını Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin ev sahipliğinde İrem Derici konseri ile Adile Sultan Sarayı’nda kutladı.

Smile Hair Clinic 5. yılını İrem Derici konseri ile kutladı

Smile Hair Clinic çalışanlarına özel hazırlanan gecede sahne alan İrem Derici, yalıya layık olmak için Firdevs Yöreoğlu gibi hazırlanıp geldim, bu yalının Firdevs’i benim diyerek şarkılarını söylemeye başladı. 

Smile Hair Clinic 5. yılını İrem Derici konseri ile kutladı

Derici konserin ikinci yarısında salonu esprileriyle kahkahalara boğdu. Sahneden doktorlara seslenerek “Enis Arıkan ve Mustafa Ceceli’yi size getireyim de güzel bir saç ekimi yapalım. Yeni yılda bu adamlarda saçlı olmak istiyor” dedi.

Smile Hair Clinic 5. yılını İrem Derici konseri ile kutladı

Gecenin finalinde 2024 yılına girmeye hazırlanırken, firma adına dilek tutmayı da unutmayan Derici, “Ateşini Yolla Bana” şarkısıyla tüm salonu alkış sesleriyle inleterek, kat ve kat cirolar dileğinde bulundu. 

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