  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Skytalker & MMA “Hepsini Yak” diyor

Hip-Hop ve R&B müziğin yükselen yıldızlarından biri olan Skytalker, hayranlarını heyecanlandıracak yeni çalışmayla R&B müziğine farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Skytalker & MMA “Hepsini Yak” diyor

“Nefes Nefese”, “Çok Geç”, “Lunafreya” gibi unutulmaz şarkılarıyla dinleyicilere ilham veren Skytalker, şimdi de “Hepsini Yak” adlı single parçasıyla müzikseverlerle buluşuyor.  Sözleri İsmail Emre Ay’a (Skytalker) bestesi Boran Şahan Çelik’e ait olan “Hepsini Yak”ın mix & masteringi Miraç Erol’un imzasını taşıyor.  Yeni şarkısında Muhammed Mustafa Akçaoğlu (MMA) ile feat yapan Skytalker, dinleyicilerini soluksuz bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. Aynı zamanda İsmail Emre Ay (Skytalker) klibin yönetmen koltuğunda da yer alıyor. Önümüzdeki aylarda müzik kariyerine daha birçok şarkı sığdıracağını belirten Ay, farklı ve iddialı tarzıyla adından sık sık söz ettirecek.

Skytalker feat MMA’nın single parçası “Hepsini Yak”, 26 Ocak’tan itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında… 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
  Gündem

Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti

Sarp Akkaya'yı görenler gözlerine inanamadı!
  Magazin

Sarp Akkaya'yı görenler gözlerine inanamadı!

Yves Rocher Comme Une Evidence ailesi ile yaşamın ahengi ve ruhunuzdaki zarafeti bir araya getirin
  Moda ve Güzellik

Yves Rocher Comme Une Evidence ailesi ile yaşamın ahengi ve ruhunuzdaki zarafeti bir araya getirin

Estée Lauder’dan Yeni Browperfect 3D All-In-One Styler Kaş Kalemi
  Moda ve Güzellik

Estée Lauder’dan Yeni Browperfect 3D All-In-One Styler Kaş Kalemi

Berkun Oya imzalı Kuvvetli Bir Alkış 29 Şubat’ta Netflix’te 
  Magazin

Berkun Oya imzalı Kuvvetli Bir Alkış 29 Şubat’ta Netflix’te 

Mahsun Kırmızıgül, 'Unutmam Seni' klibinde duşa girdi
  Magazin

Mahsun Kırmızıgül, 'Unutmam Seni' klibinde duşa girdi