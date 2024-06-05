Sky Karaköy yeni sezona gün batımı ile açılış yaptı

İstanbul’un en etkileyici terası Sky Karaköy, büyüleyici Boğaz ve Galata manzarasıyla unutulmaz bir açılışa ev sahipliği yaptı. 31 Mayıs Cuma, gün batımında başlayan açılış etkinliği gece boyunca, şehrin ünlü isimleri ve içerik üreticilerinin yoğun katılımıyla görkemli bir şölene dönüştü. JW Marriott Istanbul Bosphorus'un terasında konumlanan Sky Karaköy’ün yeni sezonun açılış etkinliğine; ünlü oyuncular, popüler içerik üreticileri ve çeşitli sanatçılar katıldı. Terasın büyüleyici manzarasında Aymila Taşçı ve ekibinin canlı müzik performansları, Konuralp ve Görkem Çay’ın yüksek enerjili DJ setleri ile konuklar; sofistike ve heyecan verici bir deneyim yaşarken Şef Şafak Erten’in hazırladığı özel ikramlar eşliğinde büyüleyici bir gece geçirdiler.

Tarihi Yarımada’nın karşı konulamaz panaromasına ev sahipliği yapan Sky’da Executive Chef Şafak Erten’in denizin bereketli hazinelerinden ve doğanın zengin sunumlarından ilham alarak hazırladığı gurme ikramları ile konukların damak zevkine hitap etti.

Teras, Boğaz’ın mavi suları ile Tarihi Yarımada’nın canlı renklerini birleştiren büyüleyici 360 derecelik bir manzara sunarken; bu özel açılışa katılan tüm konukları mekanın sade ve zarif dekorasyonu ile uyumluydu. Geceye ünlü oyuncu sunucu Didem Aksu ,Survivor Furkan Kızılay , Akademik yazar Sabiha Sefer Ünal usta gazeteciler Suat Ünal ve Fuat Çağdaş gibi konuklar davetliydi. Sky’ın yeni sezon açılışı gün batımı etkinliği ile turuncu tonlarda başlayıp, yerini koyu mavi tonlara bıraktı.

İstanbul’un güzelliğine ve kültürüne övgü niteliğinde bir manzaraya sahip Sky Karaköy, muhteşem açılışın ardından, terasta düzenleyeceği özel etkinlikler ve buluşmalar için geri sayımı başlattı. İstanbul’un kalbindeki bu eşsiz mekân, yeni sezonda keyifli akşamlarda konukları ağırlamak için sabırsızlanıyor.

Sky Karaköy: Modern ve şık tasarımıyla konuklarına hem konforlu hem de estetik bir deneyim sunuyor. Geniş oturma alanları, zarif dekorasyon detayları ve muhteşem manzarasıyla şimdiden hem yerli hem de yabancı misafirlerin favori buluşma noktası olmayı başardı.

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