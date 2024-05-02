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Skechers Anneler Günü için oyuncu Sedef Avcı ile “Her adımda birlikte” diyor

Skechers, bu yıl Anneler Günü’nde hayatı ve rahat anıları birlikte yaşamanın güzelliklerini oyuncu Sedef Avcı’yla birlikte kutluyor. Anneler Günü’ne özel olarak hazırlanan “Her Adımda Birlikte” kampanyası ile Skechers herkesi ilk günden bu yana anneleriyle birlikte atılan adımlara yenilerini eklemeye davet ediyor. 

Skechers Anneler Günü için oyuncu Sedef Avcı ile “Her adımda birlikte” diyor

Hediye alışverişinin vazgeçilmez adreslerinden Skechers, bu yıl annelerin ilk adımdan itibaren çocuklarının hayatlarındaki yerini kutlayan bir reklam kampanyasını hayata geçirdi. Skechers, “Her Adımda Birlikte” diyerek hayatı ve rahat anıları birlikte yaşamanın güzelliklerine dikkat çektiği reklam kampanyası için Sedef Avcı kamera karşısına geçti.

Skechers Anneler Günü için oyuncu Sedef Avcı ile “Her adımda birlikte” diyor

Ayakkabı ve spor giyim modelleriyle her yaştan aile üyesinin hayatı daha konforlu yaşamasını sağlayan Skechers, Anneler Günü için hazırladığı bu reklam kampanyasıyla aile olmanın temsil ettiği birlikteliğe ve annelerin ilk adımdan bu yana çocuklarının hayatlarındaki önemine dikkat çekiyor. 

Skechers Anneler Günü için oyuncu Sedef Avcı ile “Her adımda birlikte” diyor

Skechers Türkiye Pazarlama Direktörü Caner Uluğ, “Skechers’ın aile markası kimliğini yansıtarak Anneler Günü’nde ve sonraki her adımda birlikteliği canlandırdığımız bu hikayede, değerli Oyuncu Sedef Avcı’yla bir araya geldik ve başarılı bir kampanyaya imza attık. Uzun zamandır yakından takip ettiğimiz Sedef Avcı’nın sergilediği son derece samimi aile portresi, Skechers’ın marka kimliği ve değerleriyle şüphesiz çok örtüşüyor. Annelere verilebilecek en güzel hediyeleri, onların dünyasına göre hayal ettik. Umuyoruz ki, Skechers ile atılan her adımla anneler ve çocukları daha güzel anılar biriktirecekler” dedi. 

Skechers Anneler Günü için oyuncu Sedef Avcı ile “Her adımda birlikte” diyor

Skechers, Anneler Günü’nde annelerini mutlu etmek ve her adımda birlikteliği kutlamak isteyenleri birbirinden farklı ayakkabı ve spor giyim modellerini keşfetmeye davet ediyor. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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