'Sizin sayenizde var oldum'

Mekanı hınca hınç dolduran, Tatlıses hayranları ilk şarkı ile birlikte hep bir ağızdan imparatora eşlik etti.

Tatlıses, kendisini ayakta alkışlayan hayranlarını ise ayakta selamladı. Birbirinden güzel şarkılarını söyleyen İmparator, ''Mağaradaki adamı, ev sahibi ve araba sahibi yaptınız. Beni sizler var ettiniz. Hoş geldiniz?'' programına devam etti.

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