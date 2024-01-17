Siyahın büyüsü: Donne'den Sevgililer Gününe özel deri dokunuşu

Güçlü enerjisi ve ince tasarım detaylarıyla bezeli, Donne elbiseler ve ceketlerle benzersiz kombinler yaratmanızı sağlayacak özel detaylarla dolu. Her tasarım, farklı bir şıklık ve tarz sunarak özel anlarınıza eşlik edecek detayları barındırıyor. Siyahın büyüsüyle dokunan deri parçalar, şıklık ve zarafetin mükemmel bir birleşimini sunuyor.

Derinin güçlü enerjisi, ince tasarım detaylarıyla birleşti.



Daniela Deri Ceket, bel çizgisinde biten kalıbı ve yüksek yaka detaylarıyla ön plana çıkıyor. Siyah olarak üretilen Daniela Ceket’in sırtını ve kollarını takip eden uzun püskül detayı 2000’lerin eğlenceli günlerine göz kırpıyor. Clara Deri Etek, yüksek beli ve derin yırtmacıyla öne çıkıyor.

Siyah derinin üzerine işlenmiş timsah deseni ile tasarım çizgisini bir üst seviyeye çıkartıyor. Yırtmacı takip eden metal kuşgözü detayları Clara Deri Eteğe sahip Donne kadınlarına kendilerini ifade etmeleri için alan açıyor.

Her bir tasarım, Donne kadınlarının özel hissetmeleri için düşünülmüş detaylarla tasarlandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.