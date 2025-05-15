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Siyah Bere'ye görkemli gala

Siyah Bere'ye görkemli gala... İşte detaylar...

Siyah Bere'ye görkemli gala

Tabii’de yayınlanmaya başlayan, aksiyon dolu sahneleriyle merakla beklenen Siyah Bere dizisinin galası büyük ilgi gördü.

 Siyah Bere'ye görkemli gala

Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen özel gecede, başrol oyuncuları İlhan Şen ve Özge Gürel,

 Siyah Bere'ye görkemli gala

şıklıklarıyla adeta göz kamaştırdı.

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