 Siyah Bere'ye görkemli gala

Tabii’de yayınlanmaya başlayan, aksiyon dolu sahneleriyle merakla beklenen Siyah Bere dizisinin galası büyük ilgi gördü.

Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen özel gecede, başrol oyuncuları İlhan Şen ve Özge Gürel,

şıklıklarıyla adeta göz kamaştırdı.

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