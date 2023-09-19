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Six Senses Kocataş Mansions Istanbul’un yeni şefi Murat Kalkandelen oldu

Yurt içi ve yurt dışında uzun yıllara dayanan başarılı kariyeri ve ödülleri ile tanınan, sektörün deneyimli ismi Murat Kalkandelen, dünyanın önde gelen gastronomi markalarını bünyesinde buluşturan Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul’da yeni Executive Chef olarak göreve başladı.

Six Senses Kocataş Mansions Istanbul’un yeni şefi Murat Kalkandelen oldu

Kariyerine Dubai’de Grand Hyatt Hotel'de başlayan Murat Kalkandelen, sonrasında yurt dışı ve yurt içi deneyimine City Seasons Oman ve Barut Hotels Antalya’da devam etti.  

Six Senses Kocataş Mansions Istanbul’un yeni şefi Murat Kalkandelen oldu

2015 yılından itibaren Executive Chef olarak kariyerini sürdüren Kalkandelen, Sheraton Maslak, IHG Crowne Plaza Floria, Marriott Dead Sea Ürdün, Baros Maldivler ve Hyatt Regency İstanbul Ataköy’de görev aldı. GCC bölgesinde 6 farklı marka ile 40 restorana hizmet veren Kuveyt merkezli SeaZen Group’ta Executive şef AR-GE olarak çalışan başarılı şef, Eylül 2023 itibariyle Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul Executive Chef’i olarak göreve başladı.

Uluslararası gastronomi yarışmalarından Türkiye’ye altın madalya kazandıran Şef Murat Kalkandelen, özellikle yıllara dayanan deneyimi, kendine özgü tarzı ve teknikleri ile oluşturduğu davet ve ziyafet menüleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. 

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